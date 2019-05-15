В Раде рассказали, когда могут рассмотреть постановления по инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на пленарном заседании завтра, 16 мая. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает УНН.
"У нас фактически завтра, я надеюсь сегодня будет комитет, мы будем рассматривать вопросы по инаугурации первыми", - сказал Парубий.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник в комментарии журналистам сообщил, что проекты постановлений должны рассматриваться в порядке их регистрации. Если проект постановления не набирает достаточного количества, то рассматривается следующая постановление.
Напомним, в Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, однако одно из них было отозвано. Поэтому на заседании комитета будет рассматриваться шесть постановлений.