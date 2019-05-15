У Комітеті отримали сім постанов про інавгурацію

"Сьому (постанову) ми вчора отримали біля п’ятої години вечора і сьогодні всі будуть розглядатися. Сім, але одна відкликана. Тобто у нас на розгляді буде шість", - сказала Нехоца.



Вона додала, що дата і час засідання комітету не змінилися. Згідно з графіком, воно має відбутися сьогодні о 15:00.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський дорікнув Раді щодо призначення інавгурації



Нагадаємо, станом на 13 травня було зареєстровано п'ять постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.



14 травня було зареєстровано ще 2 постанови щодо інавгурації.



Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.