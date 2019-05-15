У Комітеті отримали сім постанов про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримали сім постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, проте одна з них була відкликана. Тому на засіданні комітету буде розглядатись шість постанов. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила завідувач секретаріату Марія Нехоца.
"Сьому (постанову) ми вчора отримали біля п’ятої години вечора і сьогодні всі будуть розглядатися. Сім, але одна відкликана. Тобто у нас на розгляді буде шість", - сказала Нехоца.
Вона додала, що дата і час засідання комітету не змінилися. Згідно з графіком, воно має відбутися сьогодні о 15:00.
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Нагадаємо, станом на 13 травня було зареєстровано п'ять постанов щодо інавгурації обраного президентом України Володимира Зеленського, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.
14 травня було зареєстровано ще 2 постанови щодо інавгурації.
Сам Зеленський раніше назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.