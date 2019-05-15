В Комитете получили семь постановлений об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, однако одна из них была отозвана. Поэтому на заседании комитета будет рассматриваться шесть постановлений. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила заведующий секретариатом Мария Нехоца.
"Седьмое (постановление) мы вчера получили около пяти часов вечера и сегодня все будут. Семь, но одно отозвано. То есть у нас на рассмотрении будет шесть", - сказала Нехоца.
Она добавила, что дата и время заседания комитета не изменились. Согласно графику, оно должно состояться сегодня в 15:00.
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Напомним, по состоянию на 13 мая было зарегистрировано пять постановлений по инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, но одна из них была отозвана в субботу, 11 мая.
14 мая было зарегистрировано еще 2 постановления о инаугурации.
Сам Зеленский ранее назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.