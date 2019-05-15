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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96888 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 124992 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144713 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

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В Комитете получили семь постановлений об инаугурации

В Комитете получили семь постановлений об инаугурации

Киев  •  УНН

 • 24412 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Комитете по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины получили семь постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, однако одна из них была отозвана. Поэтому на заседании комитета будет рассматриваться шесть постановлений. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила заведующий секретариатом Мария Нехоца.

"Седьмое (постановление) мы вчера получили около пяти часов вечера и сегодня все будут. Семь, но одно отозвано. То есть у нас на рассмотрении будет шесть", - сказала Нехоца.

Она добавила, что дата и время заседания комитета не изменились. Согласно графику, оно должно состояться сегодня в 15:00.

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Напомним, по состоянию на 13 мая было зарегистрировано пять постановлений по инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, но одна из них была отозвана в субботу, 11 мая.

14 мая было зарегистрировано еще 2 постановления о инаугурации.

Сам Зеленский ранее назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.

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