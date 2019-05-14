Зеленський дорікнув Раді щодо призначення інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що сьогодні Верховна Рада України не призначила дату його інавгурації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, Зеленський навів слова голови Верховної Ради України Андрія Парубія: "Обіцяємо вам, що 14 травня ми точно призначимо дату інаугурації". І назвав їх "Брехнею дрібних шахраїв".
"Верховна Рада України – скорочено ВРУ. ВРУ – їх життєвий девіз. Запам’ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних Парламентських виборах – робіть висновки", - заявив Зеленський.
Як повідомляв УНН, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що дата проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомляла, що ВР ухвалить постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.
Також повідомлялося, що дата проведення інавгурації, стане відомою наступного тижня, 14 травня.
Однак у порядку денному на сьогодні, 14 травня, не було проектів постанов щодо призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом найближчим часом призначити дату інавгурації на 19 травня.
Зазначимо, що Раді пропонували кілька дат проведення інавгурації, зокрема як 19 травня, так і, наприклад, 28 травня.
Додамо, що Профільний регламентний комітет Верховної Ради України планує розглянути проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського завтра, 15 травня, о 15:00.