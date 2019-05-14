У регламентному комітеті Ради розповіли, коли розглянуть постанови щодо інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Профільний регламентний комітет Верховної Ради України планує розглянути проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського завтра, 15 травня, на 15:00. Про це повідомив журналістам перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник, передає УНН.
"Я буду пропонувати Комітету провести чергове засідання Комітету завтра, в середу, так як це заплановано планом нашої роботи. До того часу, я сподіваюся, що сьогодні нам прийдуть останні ще дві постанови, які зареєстровані. Я також сподіваюся, що станом на завтра вони будуть такі останніми і ми зможемо розглянути їх усі і дати висновок в межах предмету відання нашого комітету", - сказав Пинзеник.
Він додав, що засідання комітету на сьогодні не планувалося.
Нагадаємо, Комітети Верховної Ради України, зокрема профільний, Регламентний комітет, готові швидко розглянути проекти постанови щодо інавгурації новообраного Президента України, щоб не затримувати процес голосування.