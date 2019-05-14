У регламентному комітеті Ради розповіли, коли розглянуть постанови щодо інавгурації

"Я буду пропонувати Комітету провести чергове засідання Комітету завтра, в середу, так як це заплановано планом нашої роботи. До того часу, я сподіваюся, що сьогодні нам прийдуть останні ще дві постанови, які зареєстровані. Я також сподіваюся, що станом на завтра вони будуть такі останніми і ми зможемо розглянути їх усі і дати висновок в межах предмету відання нашого комітету", - сказав Пинзеник.



Він додав, що засідання комітету на сьогодні не планувалося.



Нагадаємо, Комітети Верховної Ради України, зокрема профільний, Регламентний комітет, готові швидко розглянути проекти постанови щодо інавгурації новообраного Президента України, щоб не затримувати процес голосування.