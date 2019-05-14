В регламентном комитете Рады рассказали, когда рассмотрят постановления об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины планирует рассмотреть проекты постановлений относительно инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского завтра, 15 мая, на 15:00. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник, передает УНН.
"Я буду предлагать Комитету провести очередное заседание Комитета завтра, в среду, так как это запланировано планом нашей работы. К тому времени, я надеюсь, что сегодня нам придут последние два постановления, которые зарегистрированы. Я также надеюсь, что на завтра они будут таки последними и мы сможем рассмотреть их все и дать заключение в пределах предмета ведения нашего комитета", - сказал Пинзеник.
Он добавил, что заседание комитета сегодня не планировалось.
Напомним, Комитеты Верховной Рады Украины, в частности профильный, Регламентный комитет, готовы быстро рассмотреть проекты постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины, чтобы не задерживать процесс голосования.