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Комітети Ради готові швидко розглянути постанови щодо інавгурації

Комітети Ради готові швидко розглянути постанови щодо інавгурації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Комітети Верховної Ради України, зокрема профільний, Регламентний комітет, готові швидко розглянути проекти постанови щодо інавгурації новообраного Президента України, щоб не затримувати процес голосування. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Олег Купрієнко в коментарі кореспонденту УНН.

"Хвилини дві-три на кожну. Усі члени комітету з постановами ознайомлені, проекти рішень Регламентного комітету підготовлені, у Регламентному комітеті затримок не буде", - зазначив Купрієнко, відповідаючи на питання, скільки часу знадобиться комітету для розгляду постанов щодо інавгурації.

За його словами, постанови про інавгурації відповідають усім вимогам, тож комітет, зі свого боку, дотримається всіх необхідних формальностей.

Згідно з орієнтовним графіком засідань комітетів Верховної Ради, розгляд цих проектів постанов планується на засіданні 14 травня, яке має розпочатися о 15:00.

"Зараз ми починаємо працювати в Комітеті. Відбудеться робоча нарада, після якої ми попередньо будемо мати для себе уявлення. Об 11 годині - Погоджувальна рада, на якій буде, у тому числі, попередньо, буде обговорюватися це все керівниками фракцій. Тому, я думаю, в районі десь обіду нам буде більш-менш уже відомий графік по проведенню засідань і так далі", - повідомив УНН ще один член профільного комітету Володимир Арешонков.

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Проекти постанов щодо інавгурації також розписані на Комітет з питань правової політики та правосуддя, Комітет з питань бюджету та Комітет з питань запобігання і протидії корупції. Згідно з орієнтовним графіком, засідання Комітету з питань бюджету заплановано на 14:00 15 травня, а Комітету з питань запобігання і протидії корупції – на 15:00 15 травня.

"Це не наш комітет, це Регламентний. Це дуже швидко. Як комітет збереться, так і розглянемо. Що не є головним, то є проблемою", - пояснив член комітету з питань Правової політики та правосуддя Олександр Черненко.

У свою чергу, представник Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко повідомив, що затримок з боку цього комітету не буде, оскільки він зазначається у постановах лише за формальним ознаками, тож відповідні постанови можуть вноситись до сесійної зали без затвердження в Комітеті по боротьбі з корупцією.

"В даному випадку я не вбачаю якихось питань по корупції. Це формальне процедурне питання, яке стосується інавгурації. Яка ж там корупція? Ми навіть можемо не розглядати, розгляне профільний – і можна в залу, ми навіть підписи не ставимо", - пояснив Луценко.

Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, у Раді зареєстрували п'ять проектів постанови щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.

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