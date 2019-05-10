У Раді запропонували відкласти інавгурацію Зеленського на червень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про проведення Радою урочистого засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським 1 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
Проект постанови за номером 10270-4 від 10 травня 2019 року ініційований народним депутатом України Олександром Сугоняком.
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Як повідомляв УНН, у ВРУ народні депутати зареєстрували три проекти про інавгурацію Зеленського.
Згодом, 7 травня, у парламенті зареєстрували ще один проект постанови щодо інавгурації.
Також УНН повідомляв, що на профільні Комітети постанови щодо інавгурації Зеленського не були розписані.
Нагадаємо, Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.