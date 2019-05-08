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На інавгурацію Зеленського зі США прибуде делегація високого рівня – Волкер

На інавгурацію Зеленського зі США прибуде делегація високого рівня – Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського зі США прибуде делегація високого рівня. Склад делегації визначать тоді, коли стане відома точна дата їх проведення. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю BBC.

"На інавгурацію президента України до Києва зі США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її склад. Приблизно в ті дні я намагатимуся з ним (з Зеленським - ред.) зустрітися, щоб обговорити конфлікт на Донбасі та кроки, які можна було б здійснити, щоб повернути спокій і мир на цю землю", - сказав він.

Як наголосив Волкер, це буде "найвищий рівень представництва, який відповідатиме статусу інавгурації глави держави, яка належить до кола наших друзів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, коли МЗС почне розсилати запрошення на інавгурацію

Як повідомляв УНН, дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня.

Новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.

Зазначимо, що у ВРУ народні депутати зареєстрували три проекти про інавгурацію Зеленського. Згодом, 7 травня, у ВР зареєстрували ще один проект постанови щодо інавгурації.

Додамо, що на профільні Комітети постанови щодо інавгурації Зеленського не розписані.

Раніше повідомлялося, що на інавгурацію Зеленського вже запрошено кількох світових лідерів.

Українські Національні Новини

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