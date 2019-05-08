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Стало відомо, коли МЗС почне розсилати запрошення на інавгурацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України почне запрошувати міжнародні делегації на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, як тільки стане відома її дата. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"Стосовно запрошення керівників держав урядів: безумовно, щойно ми матимемо дату інавгурації новообраного президента, МЗС розпочне роботу з того, щоб забезпечити максимально високий рівень доставленості міжнародних делегацій на церемонію інавгурації. Звичайно, попереду у нас велика робота - і запрошення наших партнерів, і друзів. Ми невідкладно перейдемо до того, щоб розсилати такі запрошення", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, після 14 травня, коли буде визначена дата проведення інавгурації новообраного Президента України, в парламенті буде створена робоча група, яка визначить подробиці проведення заходу.

У понеділок, 13 травня, на засіданні парламентської фракції "Народний фронт" будуть обговорювати дату проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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