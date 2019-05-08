Фракція "Народний фронт" на засіданні розгляне питання дати інавгурації

"Уже зареєстровано декілька постанов у нас у фракції ("Народний фронт" - ред.), і мій перший заступник (Андрій Тетерук – ред.) був на зустрічі з Президентом, він зауважив, що у нас 13 травня буде засідання фракції "Народний фронт", і тоді будемо розглядати (дату проведення інавгурації Президента України – ред.)", - сказав Бурбак.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували кілька проектів постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Сам Зеленський назвав очікуваною датою інавгурації 19 травня.

Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів.