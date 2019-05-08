Фракция "Народный фронт" на заседании рассмотрит вопрос даты инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник, 13 мая, на заседании парламентской фракции "Народный фронт" будут обсуждать дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Уже зарегистрировано несколько постановлений у нас во фракции ("Народный фронт" - ред.), и мой первый заместитель (Андрей Тетерук - ред.) был на встрече с Президентом, он отметил, что у нас 13 мая будет заседание фракции "Народный фронт", и тогда будем рассматривать (дату проведения инаугурации Президента Украины - ред.)", - сказал Бурбак.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали несколько проектов постановлений относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Сам Зеленский назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимир Зеленский официально объявлен Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов.