Фракция "Народный фронт" на заседании рассмотрит вопрос даты инаугурации

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58999 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100525 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125856 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112376 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144740 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130245 просмотра

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Фракция "Народный фронт" на заседании рассмотрит вопрос даты инаугурации

Фракция "Народный фронт" на заседании рассмотрит вопрос даты инаугурации

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник, 13 мая, на заседании парламентской фракции "Народный фронт" будут обсуждать дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Уже зарегистрировано несколько постановлений у нас во фракции ("Народный фронт" - ред.), и мой первый заместитель (Андрей Тетерук - ред.) был на встрече с Президентом, он отметил, что у нас 13 мая будет заседание фракции "Народный фронт", и тогда будем рассматривать (дату проведения инаугурации Президента Украины - ред.)", - сказал Бурбак.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали несколько проектов постановлений относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский назвал ожидаемой датой инаугурации 19 мая.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимир Зеленский официально объявлен Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов.

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