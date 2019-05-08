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Стало известно, когда МИД начнет рассылать приглашения на инаугурацию

Стало известно, когда МИД начнет рассылать приглашения на инаугурацию

Киев  •  УНН

 • 12487 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины начнет приглашать международные делегации на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, как только станет известна ее дата. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

"Что касается приглашения руководителей государств правительств: безусловно, только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, МИД начнет работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень доставлености международных делегаций на церемонию инаугурации. Конечно, впереди у нас большая работа - и приглашение наших партнеров и друзей. Мы безотлагательно перейдем к тому, чтобы рассылать такие приглашения", - сообщила она.

Как сообщал УНН, после 14 мая, когда будет определена дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины в парламенте будет создана рабочая группа, которая определит подробности проведения мероприятия.

В понедельник, 13 мая, на заседании парламентской фракции "Народный фронт" будут обсуждать дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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