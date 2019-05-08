Стало известно, когда МИД начнет рассылать приглашения на инаугурацию

"Что касается приглашения руководителей государств правительств: безусловно, только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, МИД начнет работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень доставлености международных делегаций на церемонию инаугурации. Конечно, впереди у нас большая работа - и приглашение наших партнеров и друзей. Мы безотлагательно перейдем к тому, чтобы рассылать такие приглашения", - сообщила она.

Как сообщал УНН, после 14 мая, когда будет определена дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины в парламенте будет создана рабочая группа, которая определит подробности проведения мероприятия.

В понедельник, 13 мая, на заседании парламентской фракции "Народный фронт" будут обсуждать дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.