На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня – Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня. Состав делегации определят тогда, когда станет известна точная дата их проведения. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью BBC.
"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним (с Зеленским - ред.) встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы осуществить, чтобы вернуть спокойствие и мир на эту землю", - сказал он.
Как отметил Волкер, это будет "самый высокий уровень представительства, который будет отвечать статусу инаугурации главы государства, которое принадлежит к кругу наших друзей".
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Как сообщал УНН, дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известна на следующей неделе, 14 мая.
Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая.
Отметим, что в ВРУ народные депутаты зарегистрировали три проекта об инаугурации Зеленского. Впоследствии, 7 мая, в ВР зарегистрировали еще один проект постановления об инаугурации.
Добавим, что на профильные Комитеты постановления об инаугурации Зеленского не расписаны.
Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского уже приглашены нескольких мировых лидеров.