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На інавгурацію Зеленського вже запросили кілька міжнародних лідерів

На інавгурацію Зеленського вже запросили кілька міжнародних лідерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського вже запрошено кількох світових лідерів. Про це заявив радник обраного президента України, колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк у Брюсселі під час спілкування з журналістами, передає корреспондент УНН.

"Вже запрошення (на інавгурацію – ред.) були неформально зроблені. Дуже багато лідерів вітали президента Володимира Зеленського з успіхом на виборах і були певні запрошення вже зроблені. Тут вже організаційне питання, бо ми на цей момент не знаємо дату навіть інавгурації", - сказав Данилюк.

З його слів, це рішення приймається Верховною Радою.

"Коли буде зрозуміла дата, і ми визначатимемось з форматом інавгурації, хто приїде і які будуть наші перші візити. Тут може бути або ми обираємо, або насправді є вже певний графік подій за кордоном, в яких президент має брати участь. Зокрема, це "нормандський формат". Є глобальні зустрічі, у яких ми будемо приймати участь", - зазначив він.

Нагадаємо, у Брюсселі представили перші кроки Зеленського як президента.

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