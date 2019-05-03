На інавгурацію Зеленського вже запросили кілька міжнародних лідерів

"Вже запрошення (на інавгурацію – ред.) були неформально зроблені. Дуже багато лідерів вітали президента Володимира Зеленського з успіхом на виборах і були певні запрошення вже зроблені. Тут вже організаційне питання, бо ми на цей момент не знаємо дату навіть інавгурації", - сказав Данилюк.

З його слів, це рішення приймається Верховною Радою.

"Коли буде зрозуміла дата, і ми визначатимемось з форматом інавгурації, хто приїде і які будуть наші перші візити. Тут може бути або ми обираємо, або насправді є вже певний графік подій за кордоном, в яких президент має брати участь. Зокрема, це "нормандський формат". Є глобальні зустрічі, у яких ми будемо приймати участь", - зазначив він.

Нагадаємо, у Брюсселі представили перші кроки Зеленського як президента.