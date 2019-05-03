У Брюсселі представили перші кроки Зеленського як президента

"З європейської сторони – вчора ми з Русланом виступали на політико-безпековому комітеті. Це є комітет, члени якого є 28 послів країн ЄС. Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента України Володимира Зеленського – які будуть перші кроки, як ми будемо відповідати на виклики, які стоять перед країною", - сказав радник.

За його словами, до української делегації було дуже багато запитань, була "дуже висока зацікавленість, розуміння, що новий президент має дуже високий рівень підтримки" населення.

"Усі розуміють, що це серйозний мандат, який дає можливості новому президенту багато чого поміняти в країні. Наші партнери готові нам у цьому допомогти. Готовність допомагати нам в питаннях безпеки. Говорили про те, як нам активізувати роботу у "нормандському форматі", як відповідати на провокації з російської сторони, зокрема, паспортизацію громадян неконтрольованої території", - додав він.

Крім того, він розповів, що в Брюсселі відбулась зустріч делегації з американською стороною "на достатньо високому рівні".

Як повідомляв УНН, радник обраного президента України, колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк, а також фахівець із боротьби з корупцією з команди нового глави держави Руслан Рябошапка зустрілися в Брюсселі з послами країн ЄС 2 травня.