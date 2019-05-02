Радники обраного президента України провели зустріч з послами держав ЄС у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Радник обраного президента України, колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк, а також фахівець із боротьби з корупцією з команди нового глави держави Руслан Рябошапка зустрілися в Брюсселі з послами країн ЄС. Про це в четвер повідомила заступниця голови генерального директорату з питань політики сусідства, розширення і переговорів Єврокомісії Катаріна Матернова, передає УНН.
“Рада вітати радників нового президента України Володимира Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку, які прибули в Брюссель з раннім візитом. Радники вже поспілкувалися з послами ЄС в комітеті з політичних питань і безпеки”, — написала вона в четвер на сторінці в Twitter. Іншої інформації про переговори, що відбулися чиновниця не повідомила.
Нагадуємо, ЦВК України 30 квітня офіційно оголосила остаточні результати президентських виборів. У другому турі перемогу здобув Зеленський, який отримав 73,22% підтримки, чинний президент України Петро Порошенко набрав 24,45%. Комісія пообіцяла направити у вівторок результати для опублікування в парламентську газету “Голос України”, протягом 30 днів після публікації повинна відбутися інавгурація новообраного глави держави.
Варто зазначити, що Зеленський анонсував зустріч із бізнесом.