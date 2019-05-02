Советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106753 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114378 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142725 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115197 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140122 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе

Советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 20769 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с послами стран ЕС. Об этом в четверг сообщила заместительница председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, передает УНН.

“Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку, прибывших в Брюссель с ранним визитом. Советники уже пообщались с послами ЕС в комитете по политическим вопросам и безопасности”, — написала она в четверг на странице в Twitter. Иной информации о состоявшихся переговорах чиновница не сообщила.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%. Комиссия пообещала направить во вторник результаты для опубликования в парламентскую газету “Голос Украины”, в течение 30 дней после публикации должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.

Стоит отметить, что Зеленский анонсировал встречу с бизнесом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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