Советники избранного президента Украины провели встречу с послами государств ЕС в Брюсселе

“Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку, прибывших в Брюссель с ранним визитом. Советники уже пообщались с послами ЕС в комитете по политическим вопросам и безопасности”, — написала она в четверг на странице в Twitter. Иной информации о состоявшихся переговорах чиновница не сообщила.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%. Комиссия пообещала направить во вторник результаты для опубликования в парламентскую газету “Голос Украины”, в течение 30 дней после публикации должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.

Стоит отметить, что Зеленский анонсировал встречу с бизнесом.