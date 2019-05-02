Зеленський анонсував зустріч із бізнесом: розставимо крапки над "і"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі розставити всі крапки над “і”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей”, — наголосив Зеленський.
Він також офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі — вже найближчими днями.
“Розставимо всі крапки над “і”, — додав новообраний Президент.
Нагадаємо, днями Зеленський провів низку зустрічей із духовенством.