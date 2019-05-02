Зеленский анонсировал встречу с бизнесом: расставим точки над "і"

"Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - подчеркнул Зеленский.

Он также официально пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречи - уже в ближайшие дни.

"Расставим все точки над "і", - добавил новоизбранный Президент.

Напомним, на днях Зеленский провел ряд встреч с духовенством.