Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами

Муфтій повідомив, що Володимир Зеленський дав висловитись кожному по-черзі.

"Я у своєму слові підкреслив важливість тих височайших релігійних прав та свобод, що задекларовані в Конституції та законах Україні, активну участь мусульман в захисті єдності та свободи України, нашу позитивну роль в розбудові громадянського суспільства, активну благодійницьку діяльність, та відкритисть до міжрелігійного діалогу та співпраці з українцями інших світоглядних позицій. Разом з Ayder Rustemov ми розповідали про арешти та порушення прав і свобод мусульман на окупованих територіях Криму і Донбасу", - написав Ісмагілов.

За його словами, Зеленський під час зустрічі також сказав, що прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення та консолідації, і має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому. Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економики, в тому числі і з мусульманських країн. І також зазначив, що Україні потрібен мир між віруючими різних релігій.

"Подарив пану Зеленському переклад Корану українською мовою за авторством перекладу Mykhaylo Yakubovych, та керамічну картину з традиційним мусульманським орнаментом за авторством Рустем Скибін", - додав Ісмагілов.

Муфтій також повідомив, що враження від зустрічі - позитивні. Більш за все Ісмагілова здивувала "швидкість реакції команди пана Зеленського, та надзвичайна відкритість пана Зеленського, що майже дві години спілкувався з нами і вислухав кожного з присутніх".

Нагадаємо, 30 квітня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

Крім того Зеленський також мав зустрічі із патріархом Філаретом та главою УПЦ МП, митрополитом Онуфрієм.