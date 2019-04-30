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Конфлікт на Донбасі, корупція та бідність: про що Зеленський говорив із Епіфанієм

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У вівторок, 30 квітня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.

Як повідомили у прес-службі, очільник Православної Церкви України особисто привітав новообраного Главу держави з Великоднем і перемогою на виборах.

“Володимир Зеленський подякував за вітання та висловив сподівання на доброзичливі взаємини Церкви та держави. Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Новообраний Глава держави та митрополит Епіфаній були єдині у тому, що Церква має молитись, а держава — робити все, щоб усі регіони нашої країни жили в мирі та спокої, додали у прес-службі.

Також були обговорені теми боротьби з корупцією та бідністю, зазначили у Зеленського.

“На завершення зустрічі Предстоятель Православної Церкви України подарував новообраному Президенту репринтне видання „Острозької Біблії“ — першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві відбулась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.

Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з високою довірою, висловленою українським народом під час виборів Президента України.

Крім того, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України. Філарет також закликав Зеленського на Боже благословення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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