Епіфаній зустрівся із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Києві розпочалась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.
"Обраний Президент України Володимир Зеленський та Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.
Додамо, що Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з високою довірою, висловленою українським народом під час виборів Президента України.
Крім того, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України. Філарет також закликав Зеленського на Боже благословення.