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Епіфаній - Зеленському: нехай Господь благословляє всі добрі справи

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з високою довірою, висловленою українським народом під час виборів Президента України, передає УНН із посиланням на повідомлення ПЦУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Олександровича Зеленського зі Світлим Христовим Воскресінням та з високою довірою, висловленою нашим народом під час виборів Президента України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ПЦУ, обраному Президенту побажали Божої допомоги в здійсненні складних і відповідальних обов’язків, які покладаються на нього як Главу держави, Верховного головнокомандувача й Гаранта Конституції.

"Нехай Господь благословляє всі його добрі справи – на благо України та українського народу!"- йдеться у вітанні.

Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України.

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