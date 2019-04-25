Епіфаній - Зеленському: нехай Господь благословляє всі добрі справи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з високою довірою, висловленою українським народом під час виборів Президента України, передає УНН із посиланням на повідомлення ПЦУ на офіційній сторінці у Facebook.
"Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Олександровича Зеленського зі Світлим Христовим Воскресінням та з високою довірою, висловленою нашим народом під час виборів Президента України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ПЦУ, обраному Президенту побажали Божої допомоги в здійсненні складних і відповідальних обов’язків, які покладаються на нього як Главу держави, Верховного головнокомандувача й Гаранта Конституції.
"Нехай Господь благословляє всі його добрі справи – на благо України та українського народу!"- йдеться у вітанні.
Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України.