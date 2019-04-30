Конфликт на Донбассе, коррупция и бедность: о чем Зеленский говорил с Епифанием
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во вторник, 30 апреля, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием. Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Как сообщили в пресс-службе, глава Православной Церкви Украины лично поздравил новоизбранного главу государства с Пасхой и победой на выборах.
"Владимир Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения Церкви и государства. Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе", - говорится в сообщении.
Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что Церковь должна молиться, а государство - делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое, добавили в пресс-службе.
Также были обсуждены темы борьбы с коррупцией и бедностью, отметили у Зеленского.
"В завершение встречи Предстоятель Православной Церкви Украины подарил новоизбранному Президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, по итогам повторного голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года избранным Президентом Украины является Владимир Зеленский.
Православная Церковь Украины и ее Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравили Владимира Зеленского с высоким доверием, высказанным украинским народом во время выборов Президента Украины.
Кроме того, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины. Филарет также призвал Зеленского на Божье благословение.