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Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями

Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями. Об этом муфтий Всеукраинского Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Муфтий сообщил, что Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди.

"Я в своем слове подчеркнул важность тех высочайших религиозных прав и свобод, что задекларированные в Конституции и законах Украины, активное участие мусульман в защите единства и свободы Украины, нашу положительную роль в развитии гражданского общества, активную благотворительную деятельность, и открытость к межрелигиозному диалогу и сотрудничеству с украинцами других мировоззренческих позиций. Вместе с Ayder Rustemov мы рассказывали об арестах и нарушения прав и свобод мусульман на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - написал Исмагилов.

По его словам, Зеленский во время встречи также сказал, что хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому. Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли економикы, в том числе и из мусульманских стран. И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий.

"Подарил господину Зеленскому перевод Корана на украинский язык авторства перевода Mykhaylo Yakubovych, и керамическую картину с традиционным мусульманским орнаментом авторства Рустема Скибина", - добавил Исмагилов.

Муфтий также сообщил, что впечатление от встречи - положительные. Больше всего Исмагилова удивила "скорость реакции команды господина Зеленского, и чрезвычайная открытость господина Зеленского, который почти 2 часа общался с нами и выслушал каждого из присутствующих".

Напомним, 30 апреля новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Кроме того Зеленский также встречался с патриархом Филаретом и главой УПЦ МП, митрополитом Онуфрием.

Украинские Национальные Новости

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