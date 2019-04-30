Філарет зустрівся із Зеленським: говорили про добро і зло

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У вівторок, 30 квітня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом. У зустрічі також взяв участь настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.

"Владика привітав новообраного Главу держави з перемогою на виборах і закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла. Володимир Зеленський подякував Патріарху за зустріч і спілкування. Потому Патріарх Філарет вручив новообраному Президенту пам’ятний подарунок", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній прокоментував зустріч із Зеленським

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також мав зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

Українські Національні Новини

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