Епіфаній прокоментував зустріч із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули. Про це Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній написав на своїй сторінці у Twitter після зустрічі із новообранним Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
"Зустрівся з обраним Президентом Володимиром Зеленським. Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули", - написав Епіфаній.
Нагадаємо, у Києві відбулась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.
Православна Церква України та її Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітали Володимира Зеленського з високою довірою, висловленою українським народом під час виборів Президента України.
Крім того, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України. Філарет також закликав Зеленського на Боже благословення.