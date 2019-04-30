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Епифаний прокомментировал встречу с Зеленским

Епифаний прокомментировал встречу с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 15694 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили. Об этом Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний написал на своей странице в Twitter после встречи с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - написал Епифаний.

Напомним, в Киеве состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 в избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.

Православная Церковь Украины и ее Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравили Владимира Зеленского с высоким доверием, высказанным украинским народом во время выборов Президента Украины.

Кроме того, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины. Филарет также призвал Зеленского на Божье благословение.

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