Епифаний прокомментировал встречу с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили. Об этом Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний написал на своей странице в Twitter после встречи с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
"Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - написал Епифаний.
Напомним, в Киеве состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 в избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.
Православная Церковь Украины и ее Предстоятель, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравили Владимира Зеленского с высоким доверием, высказанным украинским народом во время выборов Президента Украины.
Кроме того, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины. Филарет также призвал Зеленского на Божье благословение.