Филарет встретился с Зеленским: говорили о добре и зле

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103123 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107439 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110187 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137984 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114416 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139611 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130354 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Филарет встретился с Зеленским: говорили о добре и зле

Филарет встретился с Зеленским: говорили о добре и зле

Киев  •  УНН

 • 15399 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во вторник, 30 апреля, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриархом Филаретом. Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил Патриарха за встречу и общение. После Патриарх Филарет вручил новоизбранному Президенту памятный подарок", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний прокомментировал встречу с Зеленским

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

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