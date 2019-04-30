Филарет встретился с Зеленским: говорили о добре и зле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во вторник, 30 апреля, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриархом Филаретом. Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
"Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодоления зла. Владимир Зеленский поблагодарил Патриарха за встречу и общение. После Патриарх Филарет вручил новоизбранному Президенту памятный подарок", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.