Зеленський провів зустріч з главою УПЦ МП, митрополитом Онуфрієм
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Главою УПЦ МП митрополитом Онуфрієм. Про це повідомили УНН у прес-службі Володимира Зеленського.
Митрополит привітав Володимира Зеленського з обранням на відповідальну й почесну посаду, побажав Божої допомоги, наснаги та терпіння.
Під час зустрічі обговорювалися питання розвитку загальнолюдських цінностей, окремо зосередили увагу на ситуації на Сході.
Володимир Зеленський і митрополит Онуфрій наголосили на тому, що держава та Церква мають докласти максимум зусиль для налагодження миру та відновлення єдності України.
Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.