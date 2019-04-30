Зеленский провел встречу с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Владимира Зеленского.
Митрополит поздравил Владимира Зеленского с избранием на ответственную и почетную должность, пожелал Божьей помощи, вдохновения и терпения.
Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке.
Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и Церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины.
Напомним, во вторник, 30 апреля, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.