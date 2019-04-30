ЦВК сьогодні надішле результати виборів для публікації в офіційних виданнях

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія надішле сьогодні офіційні результати повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року до видань “Голос України” та “Урядовий кур’єр” для їх подальшого оприлюднення. Про це під час брифінгу розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.