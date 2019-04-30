ЦВК сьогодні надішле результати виборів для публікації в офіційних виданнях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія надішле сьогодні офіційні результати повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року до видань “Голос України” та “Урядовий кур’єр” для їх подальшого оприлюднення. Про це під час брифінгу розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.
“Ми сьогодні надішлемо цю інформацію (офіційні результати повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року — ред.) до видань “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, — повідомила голова ЦВК.
Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Він набуває повноважень з моменту складення присяги українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Після складення присяги, Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.
Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.