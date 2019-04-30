ЦИК сегодня направит результаты выборов для публикации в официальных изданиях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия направит сегодня официальные результаты повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года изданиям "Голос Украины" и "Урядовый курьер" для их дальнейшего опубликования. Об этом во время брифинга рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.
"Мы сегодня отправим эту информацию (официальные результаты повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 - ред.) изданиям "Голос Украины" и "Правительственный курьер", - сообщила председатель ЦИК.
Новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.
Он получает полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.
После принесения присяги, Центральная избирательная комиссия вручает новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.