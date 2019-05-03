В Брюсселе представили первые шаги Зеленского в качестве президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка представили послам ЕС "программу и первые шаги" Владимира Зеленского на должности президента. Об этом Данилюк рассказал в Брюсселе во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.
"С европейской стороны - вчера мы с Русланом выступали на комитете по политике и безопасности. Это комитет, члены которого 28 послов стран ЕС. Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского - какими будут первые шаги, как мы будем отвечать на вызовы, которые стоят перед страной", - сказал советник.
По его словам, к украинской делегации было очень много вопросов, была "очень высокая заинтересованность, понимание, что новый президент имеет очень высокий уровень поддержки" населения.
"Все понимают, что это серьезный мандат, который позволяет новому президенту многое поменять в стране. Наши партнеры готовы нам в этом помочь. Готовность помогать нам в вопросах безопасности. Говорили о том, как нам активизировать работу в "нормандском формате", как отвечать на провокации с российской стороны, в частности, паспортизацию граждан неконтролируемой территории", - добавил он.
Кроме того, он рассказал, что в Брюсселе состоялась встреча делегации с американской стороной "на достаточно высоком уровне".
Как сообщал УНН, советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк, а также специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с послами стран ЕС 2 мая.