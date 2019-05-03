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На инаугурацию Зеленского уже пригласили несколько международных лидеров

На инаугурацию Зеленского уже пригласили несколько международных лидеров

Киев  •  УНН

 • 10854 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже приглашены нескольких мировых лидеров. Об этом заявил советник избранного президента Украины, бывший министр финансов страны Александр Данилюк в Брюсселе во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

"Уже приглашения (на инаугурацию - ред.) были неформально сделаны. Очень многие лидеры приветствовали президента Владимира Зеленского с успехом на выборах и были определенные приглашение уже сделаны. Здесь уже организационный вопрос, потому что мы на данный момент не знаем дату даже инаугурации", - сказал Данилюк.

По его словам, это решение принимается Верховной Радой.

"Когда будет понятна дата, и мы будем определяться с форматом инаугурации, кто приедет и каковы будут наши первые визиты. Здесь может быть либо мы выбираем, либо на самом деле уже есть определенный график событий за рубежом, в которых президент должен принимать участие. В частности, это "нормандский формат". Есть глобальные встречи, в которых мы будем принимать участие", - отметил он.

Напомним, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского в качестве президента.

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