На инаугурацию Зеленского уже пригласили несколько международных лидеров

"Уже приглашения (на инаугурацию - ред.) были неформально сделаны. Очень многие лидеры приветствовали президента Владимира Зеленского с успехом на выборах и были определенные приглашение уже сделаны. Здесь уже организационный вопрос, потому что мы на данный момент не знаем дату даже инаугурации", - сказал Данилюк.

По его словам, это решение принимается Верховной Радой.

"Когда будет понятна дата, и мы будем определяться с форматом инаугурации, кто приедет и каковы будут наши первые визиты. Здесь может быть либо мы выбираем, либо на самом деле уже есть определенный график событий за рубежом, в которых президент должен принимать участие. В частности, это "нормандский формат". Есть глобальные встречи, в которых мы будем принимать участие", - отметил он.

Напомним, в Брюсселе представили первые шаги Зеленского в качестве президента.