В Раде предложили отложить инаугурацию Зеленского на июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении Радой торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
Проект постановления по номеру 10270-4 от 10 мая 2019 года инициирован народным депутатом Украины Александром Сугоняко.
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Как сообщал УНН, в ВРУ народные депутаты зарегистрировали три проекта об инаугурации Зеленского.
Позже, 7 мая, в парламенте зарегистрировали еще один проект постановления относительно инаугурации.
Также УНН сообщал, что на профильные Комитеты постановления о инаугурации Зеленского не были расписаны.
Напомним, Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины.