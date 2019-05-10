В Раде предложили отложить инаугурацию Зеленского на июнь

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 81848 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104394 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105975 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130132 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113154 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138812 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Раде предложили отложить инаугурацию Зеленского на июнь

В Раде предложили отложить инаугурацию Зеленского на июнь

Киев  •  УНН

 • 23055 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении Радой торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

Проект постановления по номеру 10270-4 от 10 мая 2019 года инициирован народным депутатом Украины Александром Сугоняко.

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Как сообщал УНН, в ВРУ народные депутаты зарегистрировали три проекта об инаугурации Зеленского.

Позже, 7 мая, в парламенте зарегистрировали еще один проект постановления относительно инаугурации.

Также УНН сообщал, что на профильные Комитеты постановления о инаугурации Зеленского не были расписаны.

Напомним, Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины.

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