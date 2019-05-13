Комитеты Рады готовы быстро рассмотреть постановления по инаугурации

"Минуты две-три на каждое. Все члены комитета с постановлениям ознакомлены, проекты решений регламентного комитета подготовлены, в регламентном комитете задержек не будет", - отметил Куприенко, отвечая на вопрос, сколько времени понадобится комитету для рассмотрения постановлений относительно инаугурации.

По его словам, постановления об инаугурации соответствуют всем требованиям, поэтому комитет, со своей стороны, придерживаться всех необходимых формальностей.

Согласно ориентировочному графику заседаний комитетов Верховной Рады, рассмотрение этих проектов постановлений планируется на заседании 14 мая, которое должно начаться в 15:00.

"Сейчас мы начинаем работать в Комитете. Состоится рабочее совещание, после которого мы предварительно будем иметь для себя представление. В 11:00 - Согласительный совет, на котором будет, в том числе, предварительно, будет обсуждаться это все руководителями фракций. Поэтому, я думаю, в районе где-то обеда нам будет более или менее уже известен график по проведению заседаний и так далее", - сообщил УНН еще один член профильного комитета Владимир Арешонков.

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Проекты постановлений по инаугурации также расписаны на Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, Комитет по вопросам бюджета и Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Согласно ориентировочному графику, заседание Комитета по вопросам бюджета запланировано на 14:00 15 мая, а Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции - на 15:00 15 мая.

"Это не наш комитет, это Регламентный. Это очень быстро. Как комитет соберется, так и рассмотрим. Что не является главным, то есть проблемой", - пояснил член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко.

В свою очередь, представитель Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко сообщил, что задержек со стороны этого комитета не будет, поскольку он отмечается в постановлениях лишь по формальным признакам, поэтому соответствующие постановления могут вноситься в сессионный зал без утверждения в Комитете по борьбе с коррупцией.

"В данном случае я не вижу каких-то вопросов по коррупции. Это формальный процедурный вопрос, касающийся инаугурации. Какая там коррупция? Мы даже можем не рассматривать, рассмотрит профильный - и можно в зал, мы даже подписи не ставим", - пояснил Луценко.

Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, в Раде зарегистрировали пять проектов постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.