У Зеленського пояснили, чому він хоче провести інавгурацію саме 19 травня

“Ми прекрасно з вами розуміємо, що будь-які події, зокрема, приїзди іноземних гостей — це обмеження переміщення по Києву. Якщо ми говоримо про день інавгурації, то це фактично повний транспортний колапс центральної частини міста, тому що все буде перекрито. Щоб мінімізувати такий негативний ефект Володимир Олександрович і пропонує провести інавгуоацію в перший вихідний день, а фактично це 19 число”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, у Зеленського запевнили, що глави МЗС та Міноборони не залишаться на посадах.