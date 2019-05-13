У Зеленського запевнили, що глави МЗС та Міноборони не залишаться на посадах

КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр оборони та міністр закордонних справ із ймовірністю 99% не залишаться на своїх посадах. Про це сказав радник новообраного Президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.