У Зеленського запевнили, що глави МЗС та Міноборони не залишаться на посадах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр оборони та міністр закордонних справ із ймовірністю 99% не залишаться на своїх посадах. Про це сказав радник новообраного Президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Я думаю, що на 99 відсотків цього не відбудеться”, — відповів Розумков на питання щодо ймовірності того, що при своїх посадах залишаться міністр оборони та міністр закордонних справ.
Також він додав, що допомогти і передати справи після звільнення з посад міністрів — “це їх добра воля і обов’язок. Вони повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей”.
Як повідомляв УНН, у Зеленського повідомили, коли назвуть кандидатів на посади очільників МЗС та Міноборони.