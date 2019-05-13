У Зеленского заверили, что главы МИД и Минобороны не останутся на должностях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях. Об этом сказал советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Я думаю, что на 99 процентов этого не произойдет", - ответил Розумков на вопрос о вероятности того, что при своих должностях останутся министр обороны и министр иностранных дел.
Также он добавил, что помочь и передать дела после освобождения от должности министров - "это их добрая воля и долг. Они должны будут передать дела и проинформировать новых людей".
Как сообщал УНН, у Зеленского сообщили, когда назовут кандидатов на должности руководителей МИД и Минобороны.