У Зеленського повідомили, коли назвуть кандидатів на посади очільників МЗС та Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Імена кандидатів на посади міністра закордонних справ і міністра оборони новообраний Президент України Володимир Зеленський озвучить після інавгурації. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає УНН.
“...думаю, що дані кандидатури будуть озвучені президентом уже після інавгурації, мені так здається", - сказав він.
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За словами разумкова, "це об'єктивна і зрозуміла позиція", особливо з урахуванням війни та критики від опонентів.
Раніше народний депутат України Надія Савченко зазначила, що може бути корисною Президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або МЗС.