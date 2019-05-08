У Зеленського повідомили, коли назвуть кандидатів на посади очільників МЗС та Міноборони

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22 березня, 17:51 • 63103 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 110176 перегляди

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22 березня, 15:05 • 97871 перегляди

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22 березня, 14:14 • 98441 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 77041 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100319 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150375 перегляди

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21 березня, 16:46 • 167559 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Імена кандидатів на посади міністра закордонних справ і міністра оборони новообраний Президент України Володимир Зеленський озвучить після інавгурації. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає УНН.

“...думаю, що дані кандидатури будуть озвучені президентом уже після інавгурації, мені так здається", - сказав він.

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За словами разумкова, "це об'єктивна і зрозуміла позиція", особливо з урахуванням війни та критики від опонентів.

Раніше народний депутат України Надія Савченко зазначила, що може бути корисною Президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або МЗС.

Українські Національні Новини

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