Савченко при президентові Зеленському готова очолити Міністерство оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко зазначила, що може бути корисною Президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або МЗС. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ", - зазначила нардеп.
Проте Савченко додала, що ще не мала розмови із Зеленським, але встигла поспілкуватись із "його людьми".
Нагадаємо, Надію Савченко обвинувачують у підготовці терактів у центрі Києва.
16 квітня Надію Савченко та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки судді так і не змогли продовжити підозрюваним запобіжний захід.