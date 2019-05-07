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Савченко при президентові Зеленському готова очолити Міністерство оборони

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко зазначила, що може бути корисною Президенту України Володимиру Зеленському як глава Міноборони або МЗС. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Савченко корисна Зеленському як міністр оборони або міністр закордонних справ", - зазначила нардеп.

Проте Савченко додала, що ще не мала розмови із Зеленським, але встигла поспілкуватись із "його людьми".

Нагадаємо, Надію Савченко обвинувачують у підготовці терактів у центрі Києва.

16 квітня Надію Савченко та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти, оскільки судді так і не змогли продовжити підозрюваним запобіжний захід.

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