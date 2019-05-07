Савченко при президенте Зеленском готова возглавить Министерство обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что может быть полезной Президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или МИД. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - отметила нардеп.
Однако Савченко добавила, что у нее еще не было разговора с Зеленским, но она успела пообщаться с "его людьми".
Напомним, Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева.
16 апреля Надежду Савченко и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи, поскольку судьи так и не смогли продолжить подозреваемым меру пресечения.