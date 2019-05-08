У Зеленського прокоментували можливість відставки Кабміну після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Звільнення чи обрання міністрів є прерогативою Верховної Ради. Так в ефірі одного з українських телеканалів один з головних політичних консультантів новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Розумков прокоментував можливість розпуску діючого Кабміну після інавгурації, передає УНН.
“Питання міністрів — це все ж прерогатива коаліції й голови уряду. У Зеленського можуть потім озвучувати свою позицію по тим чи іншим діям, тим чи іншим міністрам, але вплинути на те, щоб якогось міністра залишити, а того забрати, поки є ця коаліція і цей, скажемо так, склад уряду, у Президента важелів впливу на цей процес не надто багато”, — додав Розумков.
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Раніше віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що підстав для відставки уряду у зв’язку з обранням нового президента немає, оскільки Кабінет міністрів формується і є підзвітним виключно Верховній Раді України.