У Зеленського прокоментували можливість відставки Кабміну після інавгурації

“Питання міністрів — це все ж прерогатива коаліції й голови уряду. У Зеленського можуть потім озвучувати свою позицію по тим чи іншим діям, тим чи іншим міністрам, але вплинути на те, щоб якогось міністра залишити, а того забрати, поки є ця коаліція і цей, скажемо так, склад уряду, у Президента важелів впливу на цей процес не надто багато”, — додав Розумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Савченко при президентові Зеленському готова очолити Міністерство оборони

Раніше віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що підстав для відставки уряду у зв’язку з обранням нового президента немає, оскільки Кабінет міністрів формується і є підзвітним виключно Верховній Раді України.