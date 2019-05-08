У Зеленского прокомментировали возможность отставки Кабмина после инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Увольнение или избрание министров является прерогативой Верховной Рады. Так в эфире одного из украинских телеканалов один из главных политических консультантов новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Розумков прокомментировал возможность роспуска действующего Кабмина после инаугурации, передает УНН.
"Вопрос министров - это все же прерогатива коалиции и главы правительства. У Зеленского могут потом озвучивать свою позицию по тем или иным действиям, тем или иным министрам, но повлиять на то, чтобы какого-то министра оставить, а того забрать, пока есть эта коалиция и этот, скажем так, состав правительства, у Президента рычагов влияния на этот процесс не слишком много", - добавил Розумков.
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Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что оснований для отставки правительства в связи с избранием нового Президента нет, поскольку Кабинет министров формируется и является подотчетным исключительно Верховной Раде Украины.