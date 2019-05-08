Розенко прокоментував можливу відставку уряду після інавгурації

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Підстав для відставки уряду у зв’язку із обранням нового президента немає, оскільки Кабінет міністрів формується і є підзвітним виключно Верховній Раді України. Про це заявив сам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі кореспонденту УНН.

"Життя, безумовно, розставить усе на свої місця, але уряд працює, і я зараз не бачу жодних підстав для того, щоб якимось чином у конституційний спосіб були здійснені якісь зміни в цьому напрямку", - зазначив віце-прем'єр, відповідаючи на запитання, чи готовий він співпрацювати із командою нового Президента України.

За його словами, підстави для зміни складу або відставки уряду чітко визначені у Конституції. За ними уряд складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою і доля уряду перебуває в руках парламенту.

При цьому він додав, що президент України, згідно з наданими йому повноваженнями, має вносити на розгляд Верховної Ради своїх представників у Кабміні й це його конституційне право – брати участь у формуванні уряду. Тим не менш, Кабмін підзвітний і підконтрольний Верховній Раді Україні, сформований коаліцією парламенту у Верховній Раді Україні.

Нагадаємо, протягом минулого року віце-прем'єр Павло Розенко отримав заробітної плати в розмірі 700 тис. грн.

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