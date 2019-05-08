Розенко прокоментував можливу відставку уряду після інавгурації

"Життя, безумовно, розставить усе на свої місця, але уряд працює, і я зараз не бачу жодних підстав для того, щоб якимось чином у конституційний спосіб були здійснені якісь зміни в цьому напрямку", - зазначив віце-прем'єр, відповідаючи на запитання, чи готовий він співпрацювати із командою нового Президента України.



За його словами, підстави для зміни складу або відставки уряду чітко визначені у Конституції. За ними уряд складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою і доля уряду перебуває в руках парламенту.



При цьому він додав, що президент України, згідно з наданими йому повноваженнями, має вносити на розгляд Верховної Ради своїх представників у Кабміні й це його конституційне право – брати участь у формуванні уряду. Тим не менш, Кабмін підзвітний і підконтрольний Верховній Раді Україні, сформований коаліцією парламенту у Верховній Раді Україні.



Нагадаємо, протягом минулого року віце-прем'єр Павло Розенко отримав заробітної плати в розмірі 700 тис. грн.