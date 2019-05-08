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Розенко прокомментировал возможную отставку правительства после инаугурации

Розенко прокомментировал возможную отставку правительства после инаугурации

Киев  •  УНН

 • 23815 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Оснований для отставки правительства в связи с избранием нового президента нет, поскольку Кабинет министров формируется и подотчетен исключительно Верховной Раде Украины. Об этом заявил сам вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Жизнь, безусловно, расставит все на свои места, но правительство работает, и я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то образом в конституционный способ были осуществлены какие-то изменения в этом направлении", - отметил вице-премьер, отвечая на вопрос, готов ли он сотрудничать с командой нового Президента Украины.

По его словам, основания для изменения состава или отставки правительства четко определены в Конституции. За ними правительство слагает свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой и судьба правительства находится в руках парламента.

При этом он добавил, что президент Украины, согласно предоставленным ему полномочиям, должен вносить на рассмотрение Верховной Рады своих представителей в Кабмине и это его конституционное право - участвовать в формировании правительства. Тем не менее, Кабмин подотчетен и подконтролен Верховной Раде Украины, сформированный коалицией парламента в Верховной Раде Украины.

Напомним, в течение прошлого года вице-премьер Павел Розенко получил заработной платы в размере 700 тыс. грн.

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