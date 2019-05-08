У Зеленского сообщили, когда назовут кандидатов на должности руководителей МИД и Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Имена кандидатов на должности министра иностранных дел и министра обороны новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский озвучит после инаугурации. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает УНН.
"... думаю, что данные кандидатуры будут озвучены президентом уже после инаугурации, мне так кажется", - сказал он.
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По словам Разумкова, "это объективная и понятная позиция", особенно с учетом войны и критики от оппонентов.
Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что может быть полезной Президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Минобороны или МИД.