У Зеленского объяснили, почему он хочет провести инаугурацию именно 19 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы “Свобода слова” заявил о том, что одной из причин, почему команда новоизбранного президента не хочет переносить дату инаугурации — это избежание транспортного коллапса в столице, сообщает УНН.
“Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, в частности, приезды иностранных гостей — это ограничение перемещения по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, то это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Чтобы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести инавгуоацию в первый выходной день, а фактически это 19 число”, — заявил он.
Как сообщал УНН, у Зеленского заверили, что главы МИД и Минобороны не останутся на должностях.